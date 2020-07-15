Atalanta, Juventus'a fark attı! Toplam 93 gol...

İtalya Serie A'da sezonun flaş ekibi Atalanta 33. hafta mücadelesinde küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'yı 6-2 yendi. Gasperini'nin öğrencileri bu galibiyetle ligin bitimine 5 hafta kala tam 93 gole ulaştı. Lider Juventus'un ise toplam 67 golü bulunuyor.

Mavi Siyahlılar'da Hırvat orta saha Pasalic hay-trick yaparken yıldızlaştı. Diğer goller ise Marten de Roon, Duvan Zapata ve Ruslan Malinovsky'den geldi. Harika bir sezon geçiren Atalanta bu galibiyetle toplam gol sayısını 93'e çıkardı. Gasperini'nin öğrencilerine bu anlamda en yakın takımlar 68'er golle Lazio ve Inter... Lider Juventus'un ise toplam attığı gol sayısı 67.

Atalanta bu galibiyetle 70 puanla ligin ikinci sırasına yükseldi. Lider Juventus'un ise bir maçı eksik 76 puanı bulunuyor.