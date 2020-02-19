Atalanta Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve kadrolar Şampiyonlar Ligi

ATALANTA VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Atalanta Valencia maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Gollini - Toloi, Djimsiti, Masiello - Castagne, Freuler, De Roon, Gosens - Malinovskiy - Papu Gomez, Ilicic.



Valencia : Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro



İKİ TAKIMDA SON DURUM!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Atalanta grup aşamalarına oldukça kötü başlamış ve ilk 3 maçını da kaybetmişti. Kalan 3 maçtan 7 puan çıkaran İtalyan ekibi Son 16’ya kalmaya hak kazanarak Valencia’nın rakibi oldu. Kura şansını değerlendirerek yoluna devam etmek isteyen Mavi Siyahlılar bu nedenle evinde avantajlı bir skor arayacak. Teknik direktör Gasperi’nin en büyük silahı Ilicic, Muriel ve Zapata üçlüsü olacak. Bu üçlü gününde olursa turnuvadaki her takıma gol atabilir.

Valencia ise Chelsea, Ajax ve Lille gibi ekiplerin olduğu gruptan averajla da olsa lider çıktı. Özellikle geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax’ı turnuva dışına itmeleri önemliydi. İspanyolların en büyük dezavantajı eksikler. Tecrübeli stoperler Paulista ve Garay’ın yokluğu Yarasaları oldukça zorlayacak. Bu ikilinin yerine oynayacak Diakhaby ve özellikle de Mangala hata riski yüksek isimler. Yine orta saha Coquelin ve forvet Moreno’nun durumları şüpheli.