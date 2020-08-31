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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!
31.08.2020 - 20:30 | | AA

Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Atalanta, üç oyuncusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.

Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi. 

Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. 

Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi. 

Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Atalantada 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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