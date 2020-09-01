Atatürk isminin yaşatılacağı modern yeni bir salon inşa edilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta basketbol olmak üzere çeşitli spor etkinliklerine ve kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapan, ekonomik ömrünü tamamlayan Atatürk Kapalı Spor Salonunu Türkiyeye örnek bir çalışmayla yeniliyor. 1972 yılında hizmete açılan kapalı spor salonuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına ait birimler ve yüzme havuzunun da yer aldığı 18 dönümlük alan, modern dönüşümle yeniden inşa edilecek. Yenileme sonrası açığa çıkacak kısım ise salonun hemen yanı başında bulunan 42 dönümlük Millet Parkıyla bütünleştirilecek. Bu şekilde hem yeşil alan miktarı artacak hem de Millet Parkı ile Reşat Oyal Kültürparkı birleşiminde yer alan, ekonomik ömrünü tamamlamış bina ortadan kaldırılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışmaları sona eren mevcut salon yerine, yine Atatürk ismiyle işlevsel ve modern yeni bir salon inşa edilecek.

HEDEF, EN İYİ VE İŞLEVSEL PROJE

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu için en uygun projenin belirleneceğini söyledi. Bursanın otopark ve yeşil alan ihtiyacının bulunduğunu ve yapılacak projeyle birlikte bu iki alanda hatırı sayılır artışın yaşanacağını ifade eden Başkan Aktaş, bu konuda mimar, peyzaj mimarları ve şehir plancıları odalarının tecrübelerinden yararlanacaklarını açıkladı. Meslek odaları ile iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, Ortaya çıkacak proje, niteliği itibariyle Türkiyeye örnek olacak. Bursanın tarihi ve kültürel kimliğini, ekonomi potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek istiyoruz. Şehirleşme anlamında yaşanabilir alanlar inşa etmek istiyoruz. Dönüşümde ise kentin yapısını bozmayacak, işlevsel projeler üzerinde duruyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken, ortak akla önem veriyoruz dedi. Reyat Oyal Kültürparkı girişinde yer alan Atatürk Kapalı Spor Salonunun bu zemin zarfında yenileneceğini belirten Başkan Aktaş, Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Bursa hepimizin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için en iyi ve işlevsel projeyi ortaya çıkarmak zorundayız. Bunun gayretindeyiz diye konuştu.

Başkan Aktaş, proje belirlendiğinde, zaman kaybetmeden inşaat aşamasına geçeceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesince yapılan yıkımın ardından; Atatürk Kapalı Spor Salonunun yenilenmesine ilişkin ilk adım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa ziyaretinde atılmıştı. Bakan Kurum, ziyaretinde Çekirge Teras ve Hanlar Bölgesinin açığa çıkartılmasıyla ilgili projelere de startı vermişti.