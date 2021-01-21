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21.01.2021 - 15:50 | | İSTANBUL (İHA) -

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi

Uzun süredir bakımda olan ve Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgara önlem almak için her iki kale arkasına da rüzgar panelleri takıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi
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Uzun süredir bakımda olan ve Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgara önlem almak için her iki kale arkasına da rüzgar panelleri takıldı.

Süper Lig'in 20. haftasındaki Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

Biglia riske edilmedi

Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin yıldız ismi Lucas Biglia sakatlığı nedeniyle riske edilmedi. Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekibe Arjantinli yıldızı Lucas Biglia'dan kötü haber geldi. Maç saatine kadar durumu belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine, teknik ekip bu futbolcuyu riske etmeyerek kadroya almadı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının penaltıdan ilk golünü atan Arjantinli yıldız, adalesindeki problem nedeniyle riske edilmedi ve Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya saklandı.

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