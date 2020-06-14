 Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 1-1

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya Ligi'nde 28. haftada Athletic Bilbao kendi evinde güçlü rakibi Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı.

San Mames Stadı'ndaki zorlu mücadelede ev sahibi ekip, 37. dakikada yıldız oyuncusu Iker Muniain ile öne geçti. 2 dakika sonra sahne alan Diego Costa ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

İkinci yarıda her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı paylaştı. Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 46'ya; Bilbao temsilcisi ise 38'e yükseltti.

Karşınızda Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone...