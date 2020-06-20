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20.06.2020 - 17:44 |

Athletic Bilbao-Real Betis (CANLI)

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Athletic Bilbao evinde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Real Betis'i konuk ediyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı. Mücadeleyi Skorer'den naklen izleyebilirsiniz...

Athletic Bilbao-Real Betis (CANLI)
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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Athletic Bilbao ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Real Betis karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 18.00'de başladı. Mücadeleyi Skorer'den naklen aktarıyoruz...

Athletic Bilbao son 28 iç saha maçının 25'nde yenilmedi. 

 ATHLETİC BİLBAO-REAL BETİS: 1-0

GOL: 7' Inigo Martinez (Athletic Bilbao)

İLK 11'LER 

Athletic Bilbao 11'i: Simon, Nunez, Martinez, Berchiche, Capa, Lopez, Dani Garcia, Cordoba, Muniain, Inaki, Raul Garcia

Real Betis 11'i: Robles, Bartra, Mandi, Leite, Pedraza, Rodriguez, Guardado, Canales, Lainez, Fekir, Iglesias

Athletic Bilbao-Real Betis (CANLI)

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