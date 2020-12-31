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HaberlerSüper Lig Haberleri Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
31.12.2020 - 09:04 |

Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Athletic Bilbao ile Real Sociedad, San Mames'de kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya'da La Liga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Sezon baçından beri dalgalı form grafiği nedeniyle istenilen seviyeye henüz ulaşamayan Athletic Bilbao, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. Takımda göze çarpan bir eksik yok. TD Gaizka Garitano'nun bir kez daha Inaki Williams'ı hücum merkezinde değerlendirmesi bekleniyor. Arkasında da Iker Muniain olacak. Orta alanın merkezi için 3 aday, 2 forma var! Mikel Vesga, Unai Vencedor ve Dani Garcia'dan biri yedek kulübesinde oturacak. Kalede ise son 2 maçta performansını yükselten Unai Simon'u izleyeceğiz.

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Real Sociedad'da ise son 2 maçta kadroda olmayan Adnan Januzaj deplasman kafilesinde yer almadı. Çok uzun süredir sakat olan Asier Illarramendi hala iyileşmedi. Sağ bek Joseba Zaldua da yok. Bu eksikler ışığında TD Imanol Alguacil, Zaldua yerine Andoni Gorosabel'i değerlendirecek. Hücum hattı muhtemelen Portu, Willian Jose ve Mikel Oyarzabal'dan oluşacak. Orta sahanın yükü, yükselen değer Martin Zubimendi'nin omuzlarında olacak. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Athletic Bilbao'nun bu sezon iç sahada oynadığı 6 lig maçının sadece 1'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Real Sociedad'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 3'ü hem "2.5 ÜST" oldu hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında "beraberlik" çıkmadı! (4 Real Sociedad galibiyeti - 1 Athletic Bilbao)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Sociedad kazanır" oldu! %19'luk kesim son haftalarda durgun olsa da San Mames'de deplasman ekibine güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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