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HaberlerBeşiktaş Haberleri Atiba: "Can acıtıcı bir mağlubiyet"
06.07.2020 - 23:17 |

Atiba: "Can acıtıcı bir mağlubiyet"

Süper Lig'de Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

Atiba: "Can acıtıcı bir mağlubiyet"
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Süper Lig'de Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tek golün sahibi  Atiba açıklamalarda bulundu.

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bu sezon bu tip çok maç oynadık. Oyuna baktığımızda kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz, ama sonuca bakınca hak ettiğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz."

"Can acıtıcı bir mağlubiyet. Gerçekten çok önemliydi. Bu akşam kazansak çok büyük bir adım atacaktık. Galatasaray'ı geçecektik, Sivasspor'un hemen arkasında yer alacaktık. Gerçek profesyoneller gibi davranıp kalan dört maçta elimizdeki en iyisini vermeliyiz."

Atiba: Can acıtıcı bir mağlubiyet

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