Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Atiba: Her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum
28.07.2020 - 14:30 | | DHA

Atiba: Her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla çok iyi günler geçirdiğini belirterek, "Her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim ve gelişmeye devam etmişim. O yüzden kariyerimde Beşiktaş çok büyük bir adım oldu" dedi.

ABONE OL

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kulüp dergisinin ağustos sayısına açıklamalarda bulundu. Derginin kapağına taşıdığı Atiba, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Bu sezon 6 numaradan çok, 8 numara pozisyonunda oynadım. Attığım gollerin çoğunun duran toplardan gelmesine rağmen, daha hücumcu bir pozisyonda görev alıyorum. Bu nedenle biraz daha fazla asist yaptım ve daha çok gol attım. Bu sezon daha serbest bir rol üstlendim" ifadelerini kullandı.

Atiba: Her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum

'BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR ADIM OLDU'

Siyah-beyazlı formayla büyük tecrübeler kazandığını ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Beşiktaş'a 30 yaşımda geldim ve o günden itibaren de gelişmeye devam ettim. Oyunumu geliştirmeyi ve tecrübe kazanmayı sürdürdüm. Avrupa'da, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde oynayarak edindiğim tecrübe, daha çok şey öğrenmemi ve daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı. Burada çok iyi zamanlar geçirdim ve her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim ve gelişmeye devam etmişim. O yüzden kariyerimde Beşiktaş çok büyük bir adım oldu" diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray anlaştı Fenerbahçe bitirdi! Emre Belözoğlu devreye girince...

'ÇOCUKLARIM KULÜBÜ ÇOK SEVİYOR'

Ailesi için de Beşiktaş'ın yerinin ayrı olduğunu dile getiren Atiba, "Ailemin Beşiktaş'la gerçekten de çok özel bir ilişkisi var. Çocuklarım kulübü çok seviyor. Evet, evde futboldan ziyadesiyle bahsediyoruz. Hem izlemeyi hem de oynamayı çok seviyorlar. O yüzden de bir sürü soru soruyorlar. Benim edindiğim tecrübeleri soruyorlar. Gerçekten de çok küçük olmalarına rağmen oyuna duydukları tutku büyük. Bu da iyi bir şey" dedi.

'ONLAR OLMASA ORTADA BİR TAKIM YA DA KULÜP OLMAZ'

Taraftarlara seslenen Atiba, "Hepimiz, takıma ve kulübe verdikleri desteği, bunu hep sürdürmelerini, hep bizim arkamızda olmalarını takdir ediyoruz. Onlar olmasa ortada bir takım ya da kulüp olmaz. Her zaman yaptıklarını yapmaya devam etsinler ve arkamızda durmayı sürdürsünler. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Mehmet Topal kararı

Atiba: Her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum

2019-2020 sezonunda göze çarpan Manchester City futbolcuları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Falette, Fenerbahçe'yi ikna etti! 'Opsiyon kullanılabilir'
    Son dakika haberler - Falette, Fenerbahçe'yi ikna etti! 'Opsiyon kullanılabilir'
  2. Son dakika haberler - Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
    Son dakika haberler - Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
  3. Transfer haberleri | Younes Belhanda'ya teklif yok
    Transfer haberleri | Younes Belhanda'ya teklif yok
  4. Ahmet Nur Çebi: Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum
    Ahmet Nur Çebi: Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum
  5. Altay'da Gökhan listede
    Altay'da Gökhan listede



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altınordu'ya Beşiktaş kancası

Altınordu'ya Beşiktaş kancası

Milli motosikletçiler İspanya'da 4 farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek

Milli motosikletçiler İspanya'da 4 farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek

Gaziantep FK gelecek sezon vites yükseltmek istiyor

Gaziantep FK gelecek sezon vites yükseltmek istiyor

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki final yolu

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki final yolu

Sıradaki Haber