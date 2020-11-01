Atiba Hutchinson: "Cyle Larin için mutluyum"

İzmir'deki ailelerin acısını paylaşıyorum. En kısa zamanda oradaki yaralar umarım sarılacaktır.

"Maça iyi başladık. İlk dakikadan itibaren 3 puanı arzuladık. Takım oyununu iyi oynadık. Savaştık. Daha erken bitirebilirdik maçı. Maçın sonuna kadar baskın olan taraf bizdik. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz."

"Cyle Larin için mutluyum. İyi çalışıyor ve meyvelerini topluyor. Bugün gol attığı için mutluyum. Ama daha çok üç puan aldığımız için mutluyum."