Atiba: "Kalbim kalmak için evet diyor"

Kartal’ın 37 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson bu sezon ligdeki 6. golünü Gençlerbirliği filelerine gönderdi.



Penaltıda usta işi bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Kanadalı futbolcu, takımını üstünlüğe taşıdı. Bu sezon ilk kez penaltıdan gol atan Atiba rakip sahalardaki gol sayısını 4’e çıkardı. Atiba maç sonrası, “Sahada her şeyimi veriyorum. Tüm sezonu analiz edince ligi iyi bir yerde bitirdik. Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak için bir imkanımız var. Sözleşmem bitti, kulüple görüşüyoruz bakalım ne olacak. Kalbim kalmak için evet diyor. Gelecek yıl da burda olmak benim açımdan harika olur. Bir sene daha kalmak istiyorum” dedi.