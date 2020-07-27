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27.07.2020 - 07:00 |

Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, performansla alkışları toplayan Atiba Hutchinson ile yola devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Teknik ekibin güvenini kazanan bir başka isim Tyler Boyd da takımda kalacak.

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Teknik patron Sergen Yalçın, ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla alkışları toplayan Atiba Hutchinson ile mutlaka yola devam etmek istediğini de yönetime bildirdi. Siyah-beyazlılar, 37 yaşındaki Kanadalı oyuncuya bir yıllık sözleşme önerecek. Yalçın’ın güvenini kazanan Tyler Boyd da kadroda tutulacak. Ayrıca iki yeni kanat oyuncusu transfer edilecek. Yine Ümraniye’den sızan haberlere göre Sergen Yalçın’ın, sözleşmesi biten Gökhan Gönül’ün kadroda tutulmasını istediği kaydedildi.

Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaşta kalıyor

Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaşta kalıyor

 

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