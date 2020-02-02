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02.02.2020 - 07:00 |

Atiba’dan rekor

Kartal’ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini Burak Yılmaz’a yaptı.

Atiba’dan rekor

Kartal’ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini ilk yarıda Burak Yılmaz’a yaptı. 8 Şubat’ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan Süper Lig’de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.
Gençlerbirliği’ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.

Atiba’dan rekor

Atiba Hutchinson, Genç Sporcular İle Buluştu

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