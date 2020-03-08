Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Atiba’nın ikinci baharı
08.03.2020 - 07:00 |

Atiba’nın ikinci baharı

Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaymış gibi oynuyor.

MKE Ankaragücü maçını 87 topla buluşma, yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele kazanma ve bir penaltı yaptırmayla tamamlayan Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaymış gibi oynuyor.

Bu sezon 22 maçta 4 gol 5 asiste yapan Kanadalı futbolcu, şimdiden Beşiktaş’taki 7 sezonun en yüksek hücum grafiğine ulaştı. İlk yarının son maçı olan Gençlerbirliği maçında 1 gol, 3 asist yaparak adeta tek başına maçı alan Atiba, Çaykur Rizespor maçındaki asisti ve dün akşamki maçta yaptırdığı penaltıyla da doğrudan 9 puana katkı sağlamış oldu. Yaşının 37 olmasına aldırış etmeden temposunu koruyan, hatta daha da artıran Atiba Hutchinson, taraftarların da en çok sevdiği futbolcu olarak gösteriliyor.
Beşiktaş’ın yeni yönetimi de Atiba’nın bu performansını ödüllendirip, sözleşmesini bir sezon daha uzatmanın planlarını yapıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ndiaye taktik kağıdı ile imtihanı herkesi şaşırttı!

Atiba’nın ikinci baharı

Atiba’nın ikinci baharı

Ronaldinho'nun kelepçeli olarak götürüldüğünü anlar sosyal medyayı salladı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray rekor peşinde

Galatasaray rekor peşinde

Mutsuz Kadıköy!

Mutsuz Kadıköy!

Barcelona - Real Sociedad: 1-0

Barcelona - Real Sociedad: 1-0

Yeni Malatyaspor Kulübünden saldırı açıklaması!

Yeni Malatyaspor Kulübünden saldırı açıklaması!
Sıradaki Haber