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12.11.2016 - 16:31 |

Atiker Konyaspor: 2 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Atiker Konyaspor: 2 - Adana Demirspor: 2
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Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Müsabakanın 50. dakikasında Sercan Kaya'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen yeşil-beyazlılar, 77. dakikada Bajic'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

81. dakikada Bajic'in ikinci golüyle 2-1 öne geçen Konya ekibi, 82. dakikada Tevfik Köse'nin attığı gole engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremedi ve müsabaka 2-2 sona erdi.

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