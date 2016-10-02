Atiker Konyaspor - Adanaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. hafta maçıında Atiker Konyaspor sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Atiker Konyaspor 9 puanla 8. sıraya yükseldi, Adanaspor ise 5 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

Gol: Dk. 78 Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor)

İLK YARI

Müsabakanın 1. dakikasında Mehmet Uslu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Meha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'te kaldı.

6. dakikada Mehmet Uslu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Meha'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Volkan Fındıklı'nın gönderdiği uzun pasla buluşan Rangelov, göğsüyle topu Ömer Ali Şahiner'e indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'te kaldı.

36. dakikada Ramos'un pasıyla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Magaye'nin bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda çeldi. Yeşil-beyazlı defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İlk yarı düdüğünün çalmasının ardından Atiker Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez ve Magaye arasında gerginlik yaşandı. Hakem Barış Şimşek her iki oyuncuya da sarı kart verdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Mehmet Uslu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Halil İbrahim Sönmez'in kafa vuruşunda, kaleci Karacic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

54. dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yatarak vuruşunda meşin yuvarlak Adanasporlu defans oyuncusuna çarparak direğin yanından kornere gitti.

61. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında sağ çaprazda topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Roni'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak kurtardı.

64. dakikada Milosevic'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Bajic'in bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Emre Uğur Uruç'un kaleye gönderdiği sert şutta top defanstan sekerek ceza sahasındaki Roni'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kurtardı.

78. dakikada Atiker Konyaspor aradığı golü buldu. Ömer Ali Şahiner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasta topu kontrol etmek isteyen kaleci Karacic, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Vukovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ATİKER KONYASPOR: 1 - ADANASPOR: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Meha (Dk. 62 Milosevic), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 62 Bajic), Rangelov (Dk. 85 Hadziahmetovic)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Adanaspor: Karacic, Digao, Ramos, Diniz, Canberk Dilaver (Dk. 66 Ahmet Bahçıvan), Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 42 Mustafa Samican Keskin), Cem Özdemir (Dk. 54 Emre Uğur Uruç), Tevfik Altındağ, Roni, Magaye

Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic

Gol: Dk. 78 Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 29 Selim Ay, (devre arasında) Halil İbrahim Sönmez, Dk. 80 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor); (devre arasında) Magaye, Dk. 52 Cem Özdemir, Dk. 61 Roni (Adanaspor)