Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına hazır

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı

Daha sonra 5'e 3 pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman, dar alanda oyunları ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.

İdman, taktik çalışma ve 8'e 8 çift kale maçla tamamlandı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.