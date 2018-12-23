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23.12.2018 - 13:37 |

Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına hazır
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı

Daha sonra 5'e 3 pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman, dar alanda oyunları ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.

İdman, taktik çalışma ve 8'e 8 çift kale maçla tamamlandı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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