Atiker Konyaspor, Antalya kampını tamamladı

Yeşil-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelde 6 gün süren kampın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ilk önce salonda kuvvet çalıştı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, pas ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan kaleci Serkan Kırıntılı, Alban Meha, Ali Turan ve Selim Ay, takımdan ayrı çalıştı.

Antalya kampını tamamlayan Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde kara yoluyla Konya'ya gidecek.