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02.09.2016 - 10:51 | | Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 3'ncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavisi devam eden takım kaptanı Ali Çamdalı katılmadı. Kibong Mbamba takımdan ayrı olarak bir süre düz koşu yaptıktan sonra tesislere geçerek tedavisine devam etti. Antrenman salonda yapılan çalışmayla başlarken daha sonra topla yapılan çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam etti. Oyuncular şut çalışması ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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