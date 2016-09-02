Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular ile tedavisi devam eden takım kaptanı Ali Çamdalı katılmadı. Kibong Mbamba takımdan ayrı olarak bir süre düz koşu yaptıktan sonra tesislere geçerek tedavisine devam etti. Antrenman salonda yapılan çalışmayla başlarken daha sonra topla yapılan çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam etti. Oyuncular şut çalışması ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.