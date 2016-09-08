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08.09.2016 - 11:13 | | DHA

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü, core ısınma ve denge-ağırlık çalışması olmak üzere iki bölüm halinde salonda yapıldı.

Milli Takım kamplarından dönen Jagos Vukovic, Alban Meha ve Vedat Bora'nın da yer aldığı ikinci bölüm sahada pas çalışması ile başladı. Ioan Hora, İbrahim Sissoko ve Jagos Vukovic ikinci bölümün tamamında yer almayarak takımdan ayrı çalışıp tedavilerini devam ettirdi. Oyuncular 1'e 1, 2'ye 1 hücum-savunma organizasyonlarının ardından top çalışması ile antrenmanı tamamladı.

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