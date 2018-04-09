Atiker Konyaspor ara vermedi

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.