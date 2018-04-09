Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor ara vermedi
09.04.2018 - 16:13 |

Atiker Konyaspor ara vermedi

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Atiker Konyaspor ara vermedi
ABONE OL

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber