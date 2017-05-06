Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 30. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligde Atiker Konyaspor 40 puanla 9. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor ise 37 puanla 11. sıraya yükseldi. Öte yandan sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Atiker Konyaspor 3-2 kazanmıştı.

Goller: Dk. 9 ve Dk. 65 Riad Bajic (Atiker Konyaspor); Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 55 Vagner Love, Dk. 72 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Barry Douglas (Atiker Konyaspor)

İLK YARI

9. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağdan ortasında, altıpasta topla buluşan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Sackey'in gelişine bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, direğin yanında bekleyen Douglas'ın müdahalesiyle kornere gitti.

34. dakikada Milosevic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Douglas'ın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Efecan Karaca'nın Selim Ay tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucu maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love topu filelere gönderdi: 1-1

42. dakikada Gassama'nın sağdan ortasında, Emre Akbaba ceza sahasında topu arkasındaki Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Vagner Love'ın sert şutunda top kaleci Kaya Tarakçı'nın solundan filelere gitti: 1-2

65. dakikada Bajic'in golüyle maça denge geldi. Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Yeniden topu önünde bulan Bajic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor yeniden öne geçti. Ali Çamdalı, Efecan Karaca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Mete Kalkavan, serbest atış kararı verdi. Fernandes, kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Kaya Tarakçı'nın sağından üst köşeden filelere yolladı: 2-3

90+4. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Emre Nefiz, Douglas ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Douglas'a önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı göstererek oyundan ihraç etti.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

ATİKER KONYASPOR: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 3

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Vukovic (Dk. 16 Volkan Fındıklı), Douglas, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 90 Meha), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 60 Fofana), Milosevic, Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, N'Sakala (Dk. 61 Emre Nefiz), Berkan Emir, Efecan Karaca, Sackey, Fernandes (Dk. 87 Taha Yalçıner), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 71 Guerrier), Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Dk. 9 ve Dk. 65 Riad Bajic (Atiker Konyaspor); Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 55 Vagner Love, Dk. 72 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Barry Douglas (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Fabrice N'Sakala, Dk. 58 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)