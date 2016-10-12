Atiker Konyaspor, Başakşehir'e bileniyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyunculardan sadece Alban Meha katıldı. Salonda yapılan core ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman, sahadaki pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, topla oyun ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.