Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Potansiyelimizin farkındayız

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, yaptığı yazılı açıklama ile her alanda takip edilen bir camia haline geldiklerini söyledi. Atiker Konyaspor'un bulunduğu noktaya gelmesinde Yönetim Kurulunun, teknik heyetin, futbolcuların, kulüp profesyonellerini, yerel medyanın ve taraftarların çok önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Hilmi Kulluk, "Bundan sonrası için hepimizin hedefi, mevcut durumu önce kalıcı hale getirmek, sonrasında ise üzerine koyarak emin adımlarla bir üst kademeye çıkarmak olmalıdır. Bu durum söylemlerden çok icraatlarla mümkündür. Bizler kulübümüzü yönetirken prensip olarak bu dönemde konuşmak yerine yapmayı, proje üretmeyi ve bu projeleri hayata geçirmeyi tercih ettik" diye konuştu.

"KONYASPOR ÇATISI ALTINDA GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

Konyanın bütün dinamiklerinin Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapması ve ellerini taşın altına koyması gerektiğine değinen Kulluk, "Çok değerli teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve ekibi ile anlaşmamızın ardından saha dışında yaptıklarımız saha içindeki başarılı sonuçlarla birleşince yeni kapılar ve yeni hedeflerin kendiliğinden açıldığını gördük. Bu yolda sağlam adımlarla yürümek için, hepimizin daha çok desteğe ihtiyacı olacak. Bizler bu süreçte ailemize, işlerimize, özel hayatımıza ayırdığımız zamanın büyük bölümünden feragat ederek daha çok çalışacağız. Başta sayın hocamız olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcularımız zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla efor sarf edecek, taraftarlarımız bir önceki maçtan daha fazla sayıda ve çok daha büyük sinerjiyle tribünde yerini alacak. Buna inancımız sonsuz. Ancak; çok daha büyük hedeflere yürümek için hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu saydıklarımız yeterli olmayacak. Söz konusu olan top yekûn bir şehrin ayağa kalkması, aynı duygu ve düşüncelerle aynı hedefe doğru yürümesidir. Bunun için Konyanın bütün dinamiklerinin Atiker Konyaspor çatısı altında güç birliği yapması ve ellerini taşın altına koyması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"POTANSİYELİMİZİN FARKINDAYIZ"

Konya'yı, Konyaspor arması etrafında kenetlenmeye davet eden Hilmi Kulluk, "Potansiyelimizin, tecrübemizin ve şehrin enerjisinin farkındayız. Bu gücü tam anlamıyla yanımızda hissettiğimizde önünde durulamayacak bir dip dalganın Süper Ligi etkisi altına alacağına inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Konyayı armamızın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Özellikle önümüzdeki Pazartesi akşamı Bursa'da oynayacağımız karşılaşma yukarıda saydığımız hedefler için çok önemli bir mihenk taşı. Bu nedenle bütün taraftarlarımızı deplasmanda hocamızı, takımımızı ve bizleri yalnız bırakmamaya davet ediyor, hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.