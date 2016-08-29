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29.08.2016 - 12:05 | | DHA

Atiker Konyaspor Başkanı Şan: ”Avrupa’da takımıma güveniyorum"

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, UEFA Avrupa Ligi’nin 6 maçlık grup etabında Türkiye’ye yakışır bir şekilde Konya’yı temsil edeceklerini söyledi, "Teknik heyet ve futbolcularıma güveniyorum" dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Şan: ”Avrupa’da takımıma güveniyorum"
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"ZORLU BİR GRUP"

İlk defa Avrupa arenasında mücadele etme şansı yakaladıklarını belirten Başkan Ahmet Şan, zor bir grupta yer aldıklarını vurgularken şöyle konuştu:

"Özellikle taraftarlarımız sahamızdaki maçlarda bizim için güç olacak. Rakiplerimiz Avrupa liglerinde tecrübeli takımlar. Final oynamış, şampiyon olmuş takımlar. İnşallah takımımız ilk tecrübesinde gruptan çıkmayı zorlayacaktır. İyi organize olup, iyi konsantre olmamız lazım."

'TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ’

Başkan Ahmet Şan, ligi de boş bırakmamaları gerektiğini, hem lig, hem de Avrupa’da kolay rakip olmadığını anlatırken şunları söyledi:

"Tüm gücümüzle savaşacağız. Biz de yönetim olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda transferleri tamamladık. Bu uzun bir maraton. Konya’ya yakışır bir şekilde Konya ve Türkiye’yi temsil edeceğiz."

'İYİ HAZIRLANACAĞIZ’

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarına kendi sahalarında 15 Eylül tarihinde oynayacakları Shakhtar Donetsk maçıyla başlayacağını da ifade eden Başkan Şan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Shakhtar Donetsk Türkiye liglerini iyi tanıyan bir ekip. Son olarak Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i elediler. İyi hazırlanacağız ve ilk maçta iyi bir sonuç elde edebilmek için elimizden gelen gayreti saha içinde ve dışında ortaya koyacağız. Taraftarımıza güveniyoruz. Taraftara kolaylık olsun diye kombineler Avrupa’yı da kapsayacak şekilde yapıldı. Atiker Konyaspor, Shakhtar Donetsk karşışında 42 bin taraftarımızın önünde arzu ettiğimiz sonucu elde etmek için bütün gücüyle mücadele edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

’HAKEM HATALARINDAN PUAN KAYBEDİYORUZ’

Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve ekibinin yönetimi konusuna da değinen Başkan Şan, şunları söyledi:

"Çok şey söylemek istemiyorum. Gereken her şey söylendi. Ancak 2 maçtır hakem hatalarından dolayı puan kaybediyoruz. İnşallah bu son bulur. Atiker Konyaspor taraftarı Türkiye’ye örnek bir taraftar. Beşiktaş maçında ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü dönemde gerçekten birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. Çok güzel tezahüratlar, sloganlar ve koreografi çalışmaları yapıldı. Hiç kötü tezahürat yapılmadan örnek bir şekilde takıma destek oldular. Konya’ya yakışan da budur.”

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