Atiker Konyaspor Başkanı Şan: "Ofsayttan bir gol yedik"

Shakhtar Donetsk'in 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından açıklama yapan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, şunları söyledi:

"Avrupa ligindeki ilk maçımız. Gönül ister ki, hemşerilerimize bayramın devamını yaşatmak istiyorduk, ama kısmet olmadı. Maçın 10'uncu dakikası güzel fırsat yakaladık ama top direkten döndü. Shakhtar ile oynuyoruz. Ligde şampiyon olmuş bir takım. Ben maçın 0-0 biteceğini tahmin ediyordum. Televizyondan izlediğimiz kadarıyla ofsayttan bir gol yedik. Yardımcı hakem bizim defans oyuncularımızın uyarılarına rağmen bayrağını kaldırmadı. Ama maalesef futbolun içinde bunlar olabiliyor. İstediğimiz bir sonuç değil. Çünkü buradan puanla başlasaydık iyi olacaktı. Diğer rakiplerimizde berabere kaldılar. Önümüzdeki Gent maçından puan çıkartmak istiyoruz."

Zor bir grupta olduklarını ifade eden Şan, "Bizim ayarımızda takımların olduğu gruplarda var ama şans bu. Zoru başarmak için mücadele edeceğiz. Futbolcularımızın büyük bir kısmı ilk kez Avrupa arenasına çıktılar. Çok heyecanlandılar. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu heyecanı yenerlerse bizim oynadığımız uyun tarzında puan veya galibiyet alabileceğimiz maçlarda olacak inşallah. Bu taraftarda olduktan sonra hem ligde hem de Avrupa kupasında iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da, "Tarihi bir gündü. Konyaspor olarak güzel bir oyun sergiledik. Beraber olabileceğimiz maçı kaçırdık. Önümüzde daha maçlar var. Onlara bakacağız" diye konuştu.