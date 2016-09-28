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28.09.2016 - 11:23 | | AA

Atiker Konyaspor Belçika'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında yarınGent'e konuk olacak Atiker Konyaspor, Belçika'ya gitti.

Atiker Konyaspor Belçika'ya gitti
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Yeşil-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci maçı için Konya Havalimanı'ndan özel uçakla başkent Brüksel'e hareket etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Gent maçı kadrosunu 22 futbolcudan oluşturdu.

Öte yandan, kafilede kulüp başkanı Ahmet Şan, yöneticiler Abdullah Şanlı, Fatih Yılmaz, Ali Kaya, Hüseyin Polat, Erhan Gökmen ve Hamdi Parmak yer aldı.

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