Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
24.08.2016 - 17:13 | | DHA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında önümüzdeki Cuma günü akşam Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atiker Konyasporlu oyuncular, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Konya-Ankara karayolu üzerindeki Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Jagos Vukovic ve Kibong Mbamba katılmadı.

Koşu ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular antrenmanın son bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirdi.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber