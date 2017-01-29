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29.01.2017 - 16:24 | | DHA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, yarın akşam oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak.

Yeşil- beyazlı ekip bugün son hazırlık çalışmasını Kayacık Tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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