Atiker Konyaspor - Braga: 1-1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 3. hafta maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor, sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından grupta 4. sıradaki Atiker Konyaspor 1 puana, 3. sıradaki Braga da 2 puana yükseldi.

Goller: Dk. 9 Deni Milosevic (Atiker Konyaspor); Dk. 55 Ahmed Hassan (Braga)

İLK YARI

Mücadelenin 2. dakikasında Milosevic'in pasıyla altıpasta topu önünde bulan Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

9. dakikada Atiker Konyaspor aradığı golü buldu. Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Matheus'u çalımlayan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

19. dakikada Milosevic ile yaptığı verkaç sonunda altıpasın sağ çaprazında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Matheus kurtardı.

36. dakikada Ali Turan'ın uzun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Douglas'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kaleci Matheus'ta kaldı.

Atiker Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Braga beraberliği yakaladı. Goiano'nun soldan pasıyla altıpasta topla buluşan Hassan'ın bekletmeden şutunda top ağlara gitti: 1-1

72. dakikada Meha'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Santos'un soldan ortasında ceza sahasındaki Vukcevic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

89. dakikada Meha'nın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta defansa da çarpan topu kaleci Matheus güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

ATİKER KONYASPOR: 1 - BRAGA: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Rza Mammadov (Azerbaycan)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Meha), Hadziahmetovic (Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Braga: Matheus, Baiano, Velazquez, Rosic, Goiano, Alan (Dk. 75 Fonte), Vukcevic, Mauro, Eduardo (Dk. 67 Horta,), Santos, Hassan (Dk. 75 Stoiljkovic)

Teknik Direktör: Jose Peseiro

Goller: Dk. 9 Deni Milosevic (Atiker Konyaspor); Dk. 55 Ahmed Hassan (Braga)

Sarı Kartlar: Dk. 57 Meha, Dk. 59 Ali Turan (Atiker Konyaspor); Dk. 81 Fonte (Braga)

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Ligde oynadığı Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Halil İbrahim Sönmez, Meha ile Rangelov'u Braga karşısında yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Milosevic ve Bajic ile ilk 11'de sahaya çıktı. Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamına yakını doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Braga taraftarına ayrılan bölüm ise boş kaldı. Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 17'si yabancı basın olmak üzere toplam 140 medya çalışanı maça akredite oldu.

Jose Peseiro'dan 3 değişiklik

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro ise liglerinde Arouca ile 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Peseiro, Arouca maçında ilk 11'de yer alan Jorge, Djavan ve Tiba'nın yerine Baiano, Velazquez ve Vukcevic'e 11'de yer verdi.

Ahmet Davutoğlu maçı taraftarların arasında izledi

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu maçı, kuzey alt kale arkası tribününde taraftarların arasında izledi. Taraftarlar Davutoğlu'na büyük ilgi gösterirken, bazı futbolseverler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maçta geniş güvenlik önlemi

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı. Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

Konyaspor, Avrupa'da ilk puanını aldı

Sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ilk puanını aldı. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Belçika'nın Gent ve Portekiz'in Braga takımlarıyla H Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Tarihinde çıktığı ilk Avrupa maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, daha sonra deplasmanda karşılaştığı Gent'e ise 2-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi üçüncü maçında sahasında Braga'yı konuk eden Konya ekibi, Portekiz temsilcisi ile 1-1 berabere kalarak, Avrupa kupalarında ilk puanını aldı.

Deni Milosevic tarihe geçti

Mücadelenin 9. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren Deni Milosevic, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atarak, kulüp tarihine geçti.

Shakhtar Donetsk zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Grubun bir diğer maçında Shakhtar Donetsk, Gent'i sahasında 5-0 yendi. Puanını 9'a çıkaran Ukrayna ekibi, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Gent ise 4 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kalarak puanını 2'ye çıkaran Braga 3. sırada yer alırken, Atiker Konyaspor ise 1 puanla son sırada kaldı.