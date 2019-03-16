Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Atiker Konyaspor'u Vedat Muriç ve Samudio'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti. Ev sahibi Atiker Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Çaykur Rizespor 2. dakikada Vedat Muriç'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarı konuk ekip Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 68. dakikasında bu kez sahneye Samudio çıktı. Rizespor adına farkı ikiye çıkaran golcü oyuncu skoru belirledi ve yeşil mavili ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 34'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 34 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Atiker Konyaspor, geçtiğimiz hafta da son dakikada yediği golle Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu.

GOL! 2' Vedat Muriç, 68' Samudio(Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: 77' Skubic ( Atiker Konyaspor)

Maçtan dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden pasında, Ömer Ali Şahiner'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden şutunda top direkten döndü.

63. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Vedat Muric'in ara pasına hareketlenen Samudio, topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gönderdi.

76. dakikada Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Skubic'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Hurtado'nun pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmadan notlar

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı (21) unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı astı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesi Atiker Konyaspor taraftarı, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonyanın Wroclaw kentinde geçtiğimiz cumartesi günü bıçaklanarak öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı.

Taraftarlar tribünlere ''Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı asarak, 'Furkan ölmedi kalbimizde yaşıyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptılar.

Yeşil beyazlılar ayrıca kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.