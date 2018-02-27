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27.02.2018 - 15:15 |

Atiker Konyaspor’da, Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor’da, Malatyaspor hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım Kayacık Tesisleri'nde güne salonda yapılan antrenmanla başladı. Oyuncular ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada gruplara ayrılarak kuvvet ve dayanıklılık ile core ısınma hareketleri yaptı.

Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrasında operasyon geçiren Yatabare takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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