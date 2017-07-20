20.07.2017 - 15:05 |
Atiker Konyaspor’dan Mehmet Batdal bombası
Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan katılacak olan Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir’den Mehmet Batdal’ı gündemine aldı.
Teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getiren yeşil beyazlılar, İmoh Ezekiel’in ardından forvete bir de yerli takviye yapmayı planlıyor.
Başakşehir'den ayrılmayı planlayan 31 yaşındaki Mehmet Batdal'ın, Konyaspor'un Avrupa Ligi’nde oynamasından dolayı bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. (Fanatik)