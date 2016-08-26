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26.08.2016 - 14:28 | | İHA

Atiker Konyaspor, Danimarkalı Jens Jonsson'u transfer etti

Atiker Konyaspor’un anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Atiker Konyaspor, Danimarkalı Jens Jonsson'u transfer etti
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Kulüp ikinci başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Ali Karaçayır’ın katıldığı imza töreninde konuşan Jens Jonsson teklif geldiğinde mutlu olduğunu ve kabul ettiğini ifade ederek, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Burada önemli işlere katkı sağlamak istiyorum. Taraftarları ve stadyum ambiyansını internetten gördüm ve oldukça etkilendim. Bir an önce taraftarın önüne çıkmak ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Amacım takımımla birlikte UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Ligi ve kupada elimden gelenin en iyisini vermek" dedi.

Konuşmaların ardından yeni transfer Jens Jonsson, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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