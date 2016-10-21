Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
21.10.2016 - 13:45 | | DHA

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakısının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Braga maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcularda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antermanı pas ve gol çalışmasıyla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakısının hazırlıklarına başladı.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber