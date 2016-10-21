Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakısının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Braga maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcularda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antermanı pas ve gol çalışmasıyla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakısının hazırlıklarına başladı.