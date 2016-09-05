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05.09.2016 - 13:12 | | İHA

Atiker Konyaspor fikstürden memnun

Spor Toto Süper Lig ilk yarı fikstürünü değerlendiren Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, iyi bir maç planlaması olduğunu, özellikle iç sahada oynayacakları maçlarda taraftar desteğini en iyi şekilde kullanacaklarına inandıklarını söyledi.

Atiker Konyaspor fikstürden memnun
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Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları maçlarında göz önüne alınarak açıklanan maç planlamasının olumlu olduğuna dikkat çekti.

Baydar, “Bakıldığında Süper Lig’de en fazla seyirciye oynayan takımların başında geliyoruz. Geçtiğimiz sene bu durum değerlendirmeye alınmadan veya dikkatlerden kaçarak maçlarımız seyircilerimizin fazla ilgi gösteremeyeceği zamanlara konuldu. Ama buna rağmen yine de liglerin ortalamasının üzerinde bir taraftar sayısına ulaşmıştık. Bizim gibi seyircisiyle bütünleşerek mücadele eden ve en önemli avantajı seyirci desteği olan takımlar için dolu tribünler yadsınamaz bir gerçek. Bu bağlamda açıklanan maç programına baktığımızda son derece iyi bir tablo ile karşılaşıyoruz. 16 haftalık sezonun ilk yarısında sahamızda oynayacağımız maçlardan 4’ü Pazar, 2’si ise Pazartesi günü. Yani taraftarlarımızın rahatlıkla gelip, izleyebileceği ve takımımızı destekleyeceği zamanlarda. Pazartesi maçları ise UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız maçlar düşünülerek planlanmış. Maçlar taraftarla güzel" şeklinde konuştu.

Son iki sezondur tribünlein takıma desteğini Türkiye’ye gösterdiklerini belirten Baydar sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnşallah bundan sonra da bu aynı şekilde devam edecek. Taraftarımızın Türkiye’deki gücünü, desteğini ve örnek kimliğini lig ve kupa maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de göstermeye devam edeceğiz. Bizim taraftarlarımızdan tek isteğimiz; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sonuçlar ne olursa olsun desteklerini hiçbir zaman takımımızdan eksik etmemeleri. Buna yürekten inanıyoruz. Açıklanan fikstürün başta takımımız olmak üzere tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyoruz. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Artık Türkiye’de futbolun güzelliklerle anılması ve futbolun sadece güzel yönlerinin konuşulması gerekiyor. Buna en büyük katkıyı da kulüp olarak yaptığımıza inanıyoruz.”

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