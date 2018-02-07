Atiker Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilenantrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından açma germe hareketleriyle sona erdi.