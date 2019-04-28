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28.04.2019 - 09:56 | | AA

Atiker Konyaspor, Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Atiker Konyaspor, Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor
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Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alanKonyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

Süper Lig'de 36. randevu

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 17 maçta galibiyet sayılarında 12-2 önde bulunuyor.

İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.

Geçen sezon Konya'daki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

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