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05.12.2016 - 14:08 | | Konya-DHA

Atiker Konyaspor-Gent maçı Kehlet'in

Atiker Konyaspor-Gent maçını Jakob Kehlet yönetecek.

Atiker Konyaspor-Gent maçı Kehlet'in
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UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda temsilcimiz Atiker Konyaspor'un Gent ile oynayacağı maçı Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sørensen ve Henrik Larsen yapacak. Lars Rix'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Michael Tykgaard ve Jens Maae olacak.

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