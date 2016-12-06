Atiker Konyaspor-Gent maçının programı belli oldu

Atiker Konyaspor-Gent maçının programı da belli oldu. Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, bir oyuncu ile birilkte 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından yeşil-beyazlı ekip son çalışmasını saat 17:00'da Kayacık Tesislerimizde yapacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Gent takımı ise 7 Aralık Çarşamba günü Konya’ya gelecek. Teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck ve 1 oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise aynı gün saat 20.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında yapılacak. Belçika takımı son antrenmanını ise saat 21.00'da maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirecek.