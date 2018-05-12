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12.05.2018 - 20:45 | | KONYA (AA)

Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 33. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
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Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1
Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 33. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller Ömer Ali Şahiner ile Demba Ba'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde 13. sıradaki Atiker Konyaspor 36 puana, 6. sıradaki Göztepe de 49 puana yükseldi. Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak ve kümede kalma mücadelesi verecek, Göztepe ise sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Goller: Dk. 75 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor); Dk. 56 Demba Ba (Göztepe)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Andre Biyogo Poko (Göztepe)

İLK YARI

7. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortasında topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
28. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Fofana'nın rakibini geçerek ceza sahası önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Kosanovic'in korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghilas'ın kafa vuruşunda, Ferhat Öztorun topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

56. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Halil Akbunar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şuta, altıpas içerisinde dokunan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
74. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ali Turan'nın ceza sahası içerisindeki pasında, defansa çarpan topu kaleci Beto kornere çeldi.
75. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Eto'o'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta kaleci Beto topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı altıpas içerisinde önünde bulan Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

ATİKER KONYASPOR: 1 - GÖZTEPE: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Moke (Dk. 46 Orkan Çınar), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 63 Jahovic), Eto'o (Dk. 85 Yatabare)
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 85 Ngando), Ghilas (Dk. 80 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Rotman), Demba Ba
Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Dk. 75 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor); Dk. 56 Demba Ba (Göztepe)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Andre Biyogo Poko (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 58 Nejc Skubic, Dk. 64 Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor); Dk. 36 Selçuk Şahin, Dk. 45+1 Demba Ba, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 89 Andre Biyogo Poko, Dk. 90+4 Antonio Beto (Göztepe)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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