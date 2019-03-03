Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, Göztepe'yi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Filipovic'le 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ise Göztepe'de Kadah'ın topu üst direkten geri döndü. İlk 45 dakikada da Konya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. 54. dakikada Yasin'le golü bulan İzmir ekibi 1-1'lik beraberliği yakaladı. Yalnızca 1 dakika sonra ilk yarıda olduğu gibi yine Kadah'ın topu direkten döndü.

90+1. dakikada Kadu'nun Jahovic'e müdahalesini VAR'a gidip izleyen hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Kadu'ya da 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Fakat topun başına geçen Skubic'in penaltısını Beto kurtardı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 35'e yükseltirken, Göztepe de 26. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Filipovic'in pasında, kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağ kanattan köşe vuruşunda, Filipovic'in altıpas içinden dokunuşunda top ağlarla gitti: 1-0

21. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

31. dakikada Volkan Fındıklı'nın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana'nın sert şutunda kaleci Beto topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

50. dakikada Berkan Emir'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro'nun uzun pasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

56. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Skubic'in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milosevic'in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi.

90+3. dakikada Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beta'dan oyun sahasına döndü.

90 +7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Milosevic'in ceza sahası içinden pasında, altıpas üzerinden Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Maçın tablosu

Stad: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Erdinç Sezertam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Filipovic, Zuta (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Jahovic

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah (Dk. 68 Jerome), Yasin Öztekin, Ghilas (Dk. 46 Ngando)

Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Yasin Öztekin (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90 1 Kadu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, Dk. 90 3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Yasin Öztekin, 90 1 Beto (Göztepe)