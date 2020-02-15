Atiker Konyaspor - Göztepe (CANLI)
Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.
A. KONYASPOR - GÖZTEPE: 1-1 (İLK YARI SONA ERDİ)
GOL: 34' Ömer Ali Şahiner (Konyaspor), 39' Serdar Gürler (Göztepe)
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Gassama,Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Ligde maçı eksik Göztepe, 20 haftada topladığı 30 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan, hafta içinde Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getiren Konyaspor ise 21 maçta 20 puanla 14. basamakta bulunuyor.