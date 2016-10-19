Atiker Konyaspor ilk galibiyetini arıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı Tivibu Spor 2 verecek.UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Braga karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0, deplasmanda Gent'e ise 2-0 yenildi.

Braga ise ilk maçta Gent ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi.

H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Belçika takımı Gent'i ağırlayacak.

Maçı Azerbaycanlı hakem yönetecek

Atiker Konyaspor-Braga maçını Azerbaycan Futbol Federasyonundan Aliyar Aghayev yönetecek.

Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Rza Mammadov'u yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov, dördüncü hakemliğini ise Mubariz Hashimov üstlenecek.

Vukovic ve Hora maç saatinde belli olacak

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Atiker Konyaspor'da defans oyuncu Jagos Vukovic ve forvet Ioan Hora sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Dün yapılan antrenmanda takımla beraber antrenmana çıkan Vukovic ve Hora'nın durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Atiker Konyaspor'un, Braga mücadelesine çıkması beklenen 11'i şöyle:

Serkan Kırıntılı, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Meha, Halil İbrahim Sönmez, Bajic.