06.12.2017 - 17:42 | | AA
Atiker Konyaspor kafilesi, Portekiz'de
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'le yapacağı karşılaşma için bu ülkeye geldi.
Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Porto Havalimanı'na ulaşan yeşil-beyazlı kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Afonso Henriques Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, idmandan önce statta basın toplantısı düzenleyecek.