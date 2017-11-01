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01.11.2017 - 17:52 | | AA

Atiker Konyaspor kafilesi, Salzburg'da

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg'la yapacağı karşılaşma için bu ülkeye geldi.

Atiker Konyaspor kafilesi, Salzburg'da
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Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Salzburg Havalimanı'na ulaşan yeşil-beyazlı kafileyi, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Gürsel Evren karşıladı.

Atiker Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Mehmet Özdilek, antrenmandan önce statta basın toplantısı düzenleyecek.

Yılmaz: "Maçı alırsak grupta iddiamız artacak"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Mehmet Özdilek ile çıkacakları ilk Avrupa maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Güzel bir oyunla galip gelmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Maçı alırsak grupta iddiamız artacak. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. İnşallah futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp en iyi sonucu almaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

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