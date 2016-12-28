Atiker Konyaspor kupada çok rahat
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u 3-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Ali Özgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
24'üncü dakikada Jonsson'un soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan hora'nın sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çizgiden son anda çıkardı.
38'inci dakikada Milosevic'in soldan ceza sahasına ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jonsson'un sert şutu altıpas önünde bululan Hora'ya çarpıp yön değiştererek kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.
51'inci dakikada Onur Okan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Mehmet Menderes Önkuzu'nun kafa vuruşu kaleci Abdülaziz'de kaldı.
64'üncü dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Halil İbrahin Sönmez'in sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çıkardı.
67'inci dakikada Onur Okan'ın ceza yayının sağ çaprazından direk kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Abdülaziz Demircan güçlükle kornere çıkardı.
73'üncü dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere çeldi.
77'inci dakikada Sukubic'in ara pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 2-0.
79'uncu dakikada Ömer Ali'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale önünde topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.