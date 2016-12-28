Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Atiker Konyaspor kupada çok rahat
28.12.2016 - 17:57 | | Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor kupada çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u mağlup etti.

Atiker Konyaspor kupada çok rahat
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u 3-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ali Özgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada Jonsson'un soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan hora'nın sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çizgiden son anda çıkardı.

38'inci dakikada Milosevic'in soldan ceza sahasına ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jonsson'un sert şutu altıpas önünde bululan Hora'ya çarpıp yön değiştererek kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.

51'inci dakikada Onur Okan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Mehmet Menderes Önkuzu'nun kafa vuruşu kaleci Abdülaziz'de kaldı.

64'üncü dakikada Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Halil İbrahin Sönmez'in sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çıkardı.

67'inci dakikada Onur Okan'ın ceza yayının sağ çaprazından direk kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Abdülaziz Demircan güçlükle kornere çıkardı.

73'üncü dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere çeldi.

77'inci dakikada Sukubic'in ara pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

79'uncu dakikada Ömer Ali'nin sağdan ceza sahasına ortasında kale önünde topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu'nun ters vuruşu filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Konya Büyüşehir Belediye
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İlker Takpak (xx), Mustafa Sönmez (xx)
ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz Demircan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Mehmet Uslu (xx), Jonsson (xx), Ali Çamdalı (xx), Mbamba (xx)(Dk. 61 Ömer Ali Şahiner xx), Halil İbrahim Sönmez (xxx)(Dk. 85 Emre Can Atilla), Milosevic (xx), Hora (xxx)(Dk. 61 Bajic xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Taner (xx)(Dk.58 Rıdvan Koçak x), Salih Zafer (xx), Mehmet Cansın (xx), Mehmet Abdullah Çoban (xx), Serhat (xx), Cumhur (xx)(Dk. 58 Taşkın x), Mehmet Menderes Önkuzu (xx), Cem Sultan (xx), Onur Okan (xx)(Dk. 82 Hüseyin Ali Pala), Ali Özgün (xx)
GOLLER: Dk. 38 Hora, Dk. 77 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 79 (kendi kalesine) Salih Zafer Kurşunlu (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Jonsson, (Atiker Konyaspor), Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber