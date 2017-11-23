Atiker Konyaspor - Marsilya: 1-1

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, Marsilya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Müsabakada Konyaspor'un tek golünü 82'de penaltıdan Skubic kaydetti. Marsilya ise 90+3'te Wilfred Moke'nin kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Marsilya'dan Amavi, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor gruptaki puanını 5'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Marsilya ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.Konyaspor gruptaki son maçını V.Guimaraes ile deplasmanda oynayacak. Marsilya evinde Salzburg'u ağırlayacak.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averyanov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Filipovic, Moke, Ferhat Öztorun, Bourabia, Volkan Fındıklı (Dk. 58 Ali Çamdalı), Musa Araz, Milosevic, Fofana (Dk. 79 Ezekiel), Evouna (Dk. 68 Ömer Ali Şahiner)

Olympique Marsilya: Mandanda, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Anguissa (Dk. 84 Sarr), Luiz Gustavo, Thauvin (Dk. 68 Njie), Ocampos (Dk. 65 Payet), Sanson, Germain

Goller: Dk. 82 Skubic (Penaltı), Dk. 90+3 Moke (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Amavi (Olympique Marsilya)

Sarı kartlar: Dk. 35 Skubic, Dk. 48 Volkan Fındıklı, Dk. 71 Moke (Atiker Konyaspor), Dk 61 Thauvin (Olympique Marsilya)

MAÇTAN NOTLAR

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile yaptıkları maçta, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.



Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Selim Ay, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner ve Ezekiel'i yedek soyunduran Özdilek, bu oyuncuların yerine ise Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Fofana ve Evouna'ya görev verdi.



Atiker Konyasporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, yaklaşık 20 Marsilya taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.



Ankara'da darp edilen gazi Oktay, maçı locadan izledi

Ankara’da benzin istasyonunda darp edilen gazi Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



Maça "onur konuğu" olarak davet edilen gazi Oktay, ambulansla geldiği Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda sedyeden akülü sandalyeye bindirilerek, çıkarıldığı locadan maçı izledi.



Garcia'dan 2 değişiklik

Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Fransa Birinci Futbol Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Bordeaux maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti.



Garcia, Bordeaux maçında ilk 11'de yer alan Kostas Mitroglou ve Dimitri Payet'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Germain ve Luiz Gustavo'yu sahaya sürdü.

MÇATAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasındaki Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.



7. dakikada Olympique Marsilya savunmasından dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Bourabia'nın sert şutunda, Ocampos meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



20. dakikada rakibini attığı çalımla oyundan düşüren Fofana'nın, ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.



32. dakikada Anguissa, Atiker Konyaspor defansından dönen topu önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda, Moke topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın plase vuruşunda, top savunmadan kornere çıktı.



52. dakikada Evouna'nın indirdiği topa hareketlenen Musa Araz'ın ceza saha içinden zayıf vuruşunda top, auta gitti.



56. dakikada Bourabia'nın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



60. dakikada ceza sahası içerisinde çizgiye inen Rolando'nun pasıyla topla buluşan Thauvin'in şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu yine önünde bulan Thauvin'in vuruşunda, top auta gitti.



80. dakikada Filipovic'in ceza yayı içinde sert şutunda top Ömer Ali Şahiner'e çarparak Bourabia'ya pas oldu. Ceza alanı içinde Amavi'nin müdahalesiyle Bourabia yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.



82. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic, topu filelere gönderdi: 1-0.



89. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisinde çizgiye inen Bourabia'nın pasında Ezekiel'in vuruşunda, top savunmadan kornere çıktı.



90+3. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına atılan topa hareketlenen Payet'in çizgiden çevirdiği meşin yuvarlak, Moke'nin ters vuruşunda ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.