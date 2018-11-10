Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçında Atiker Konyaspor, 3'te 3 yapan Ankaragücü'nü 2-0 yendi, rakibinin serisine son verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan ev sahibi ekip, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk devre golsüz sonuçlandı.

56. dakikada Faty ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0. 77'de sahne alan sahanın başarılı ismi Fofana maçın sonucunu ilan etti: 2-0.

5 hafta sonra galibiyetle tanışan Atiker Konyaspor puanını 14'e yükseltirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Başkent ekibi ise 19 puanda kaldı.

İLK 11'LER:

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Uğur, Diagne, Skubic, Jevtovic, Volkan, Milosevic, Fofana, Yatabare, Jahovic

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Kone, Yalçın, Tiago Pinto, Putsila, Dja Djedje, Faty, Kenan, Bifouma, El Kabir

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada topla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

15. dakikada Volkan Fındıklı'nın orta alandan uzun pasında, Jahovic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Bifouma'nın ceza sahası içine ortasında, topa yükselen Putsila'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

45 1. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında, Milosevic'in ceza sahası içerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasında, El Kabir topu auta attı. 56. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağdan kullandığı korner atışında, topu uzaklaştırmak isteyen Faty'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 77. dakikada ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Milosevic'in ara pasına hareketlenen Fofana, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cerci'nin sert şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.